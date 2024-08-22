近年國軍保防單位查獲共諜案件大幅增加，2011年至去年期間查獲40件共諜案，涉案軍文職人員113人，不過，監委調查指出，國軍整體保防現員、政戰局本部、各軍種等現有保防人力未能達到編制員額，政戰局預算占國防預算比率也低到難以想像的地步，因此要求國安主管機關與行政院允應正視妥處，同時正視妥處「全國性保防專法」。

監委指出，以2011年至去年期間查獲共諜案、涉案軍文職人員數，相比2001年至2010年間案件數，共諜案增加約3.1倍、涉案軍文職人員增加為12.6倍，洩漏國防機密之數量增加為1.7倍，其中更有多件「極機密」國防機密外洩，若計算疫情後2022年1月1日至2024年6月15日止，蒐獲中共情工單位網路勾聯情訊更高達1706件。

不過，監委調查發現，中共近年改變為滲透對象已不分階級，且不再以「竊密」或「發展組織」為前提，轉而要求承諾「潛伏、戰時不抵抗」即給予高額報酬方式，簽署宣誓書，有別於既往滲透態樣，中共更以時下流行網路社群、遊戲平台隨機接觸利誘官兵。

監委指出，中共另刊載「軍人專案」及「國軍專區」等貸款資訊，吸引急需用錢之官兵，擴大蒐情觸角，有愈發嚴重趨勢，甚至利用虛擬貨幣為支付工具，加劇保防單位查證難度，目前國軍所面對的挑戰絕對是史無前例。

監委發現，國軍整體保防人力編制雖逐年調增，但整體保防現員、政戰局本部、各軍種司令部、軍團、指揮部、聯兵旅與軍安總隊現有保防人力不僅未能達到編制員額，編現比反而逐年下降，難以表徵國軍將致力完成保防陣容的建置決心。

另外，國軍保防工作特性使然，短期內不易展現績效，一旦部隊發生共諜案件，各級主管包含保防幹部在內常受連帶處分，致影響其軍旅生涯發展，而保防屬政戰專業經管之一，保防幹部需與部隊政戰主管交織歷練方得向上發展，因而造成人員異動頻繁，保防專業工作經驗無法累積，且實務運作，保防工作也易受單位主官不當干擾，獨立性不受重視，難以提升保防整體效能。

針對保防經費編列，監委發現，2011年至今年政戰局的整體預算不增反減，且政戰局占國防部預算比率近年低到難以想像的地步，各級保防單位10餘年來預算雖有微幅增加，但扣除通膨，等同實質減少，與中共傾舉國之力支持情工單位對台工作形成強烈對比。

監委認為，在政府擴大武器購買積極備戰同時，國安主管高層及行政院允宜督責國防部積極增補國軍保防人力，並在經費上予以充分支持。

監委認為，大陸近來持續強化國安領域立法力道，將其管轄延伸至「境外」及「網路」領域，更以「終身追訴」特性拘捕我國人，對我反情報工作形成史無前例之重大威脅，但反觀國軍長期欠缺推動保防工作應具備的「作用法」，與民主法制國家應「依法行政」、「法律保留」之精神不合。

監委指出，因欠缺全國性保防專法，對全國保防主管機關、保防工作執行機關、間諜行為定義、保防工作職權、安全查核制度、國安案件犯罪證據蒐集、情治機關聯繫及公民義務規範、保防專責單位工作協調與支援、保防工作人員權益保障與管理、共諜舉報獎勵等有關保防工作重要事項，均無一體適用的專法可供遵行，嚴重影響保防工作效能，亟待國安主管高層及行政院正視妥處。