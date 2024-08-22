光寶科今天下午參加證交所「AI產業鏈」主題式業績發表會，AI伺服器需求強勁，帶旺光寶科AI伺服器電源，去年AI伺服器相關電源產品佔光寶科雲端運算營收比重約高個位數，今年營收佔比一舉突破10%，達12%到15%，亦推升雲端運算部門佔光寶科營收比重由去年的20%攀升至25%。

隨著AI伺服器滲透率快速提升，王玉玲表示，明年AI伺服器電源可望較今年兩位數成長，佔雲端運算部門營收比重可望進一步攀升。

在液冷散熱部分，應用於液冷散熱Sidecar，光寶科已順利取得輝達(Nvidia)RVL(推薦供應商)資格，In-Row CDU亦在送樣中，預期2025年含PSU(電源供應器)、RACK(機櫃)、機構件、液冷、POWER SHELF(機櫃式電源)等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

光寶科今年上半年稅後淨利55億元，每股盈餘2.4元，累計前7月合併營收為749.24億元，年減10.84%；王玉玲表示，第3季三大事業部門及整體營運表現可望較第2季成長，主要成長動能包括AI與雲端運算電源、光電半導體及IT應用的高階電源、智慧輸入裝置等出貨量的增加，公司對未來發展的預估持樂觀態度。