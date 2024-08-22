郭旭崧指出，台灣再生醫療雙法的實施，明確細胞及基因治療產品的法源依據，有助接軌國際。此外，美國新版生物安全法（BIOSECURE Act）草案加速去中化，國際CDMO大廠皆已著手卡位美國擴廠，欲填補中國大陸廠商釋出的供應鏈商機，也給予台寶生醫一個絕佳機會，今年起將在既有基礎上，擴大征戰美國市場。

台寶執行長楊鈞堯表示，公司正式踏入免疫疾病領域，與美國合作夥伴TRACT公司共同開發的調節型T細胞新藥TregCel（TRK-001）已獲FDA同意執行二期臨床試驗，日前台寶生醫再向台灣TFDA申請二期臨床試驗，適應症為治療腎臟移植抗排斥，將展開多國多中心臨床試驗。另外，與哈佛大學合作的基因修飾調節型T細胞也有所突破，已針對調節型T細胞的先進製程展開製程設計。

另外，透過過去半年和台中榮總聯手打下的基礎，積極推動端到端(end-to-end)的整合性CDMO服務，打造細胞醫療科技生態系。

台寶推進「去中心化」生產模式，但強調研發與製程開發中心化。同時導入自動化結合AI（人工智慧）影像辨識技術，建構獨特的CDMO與製程開發平台，爭取更大的商業價值。為此，台寶生醫已與哈佛大學人工智慧和自動化專家蕭育舜博士在美國創立的Streamline Bio公司合作，將導入全新技術加速細胞醫療生產自動化。