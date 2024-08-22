嘉義縣政府、番路鄉公所與環境部環境管理署合作打造「番路鄉資源回收貯存場」今年初完工啟用，縣府參訪團21日參觀法國波爾多的貝格萊焚化廠的資源回收細分類廠採用光學分選、機械手臂，將資源回收細分類工作智能化、自動化，認為可借鏡。

嘉義縣長翁章梁率縣政府環保團隊參訪法國貝格萊（Bègles）公司環保設施。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣番路鄉連續10年資源回收考核全縣第1名，但原有資源回收物貯存空間不足、環境老舊，中央與地方合作，斥資3600萬元，將搬遷一空的陸軍第5彈藥庫空間，改造為資源回收貯存場，今年初啟用，讓清潔人員能更有效率、安全地處理資收細分類工作。

嘉義縣長翁章梁率縣府環保團隊參觀法國貝格萊（Bègles）公司先進的環保設施。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁率嘉縣府環保團隊於台灣時間21日傍晚參訪法國波爾多的貝格萊（Begles）焚化廠環保設施園區，1年處理民生垃圾與工業廢棄物約27萬噸，另設置資源回收細分類廠、固體再生燃料（SRF）製造廠與汙水處理廠等設施。

資源回收細分類廠每小時處理17噸，有14台光學分選機、3台機器手臂，還有人體工學感測器，偵測人員姿勢是否正確，並加以糾正，以預防工作人員出現肌肉骨骼疾病。

翁章梁參觀後認為，貝格萊資源回收細分類廠用科技來智能化、自動化、促進員工的健康權益，值得嘉義縣學習。

翁章梁還說，嘉義縣正朝向農工科技大縣轉型中，6大產業園區、高鐵特區Outlet進駐，將帶來人流和商機，嘉義縣將參考歐洲先進的廢棄物後端處理技術與經驗，落實循環經濟與節能減碳，兼顧經濟發展與環境保護。