台新金及新光金宣布22日同步停牌，並將同時召開董事會，「新新併」能否順利宣布合併，備受市場關注。分析師指出，在這場金控合併大戲中，投資人應採取策略性投資，即購買「被併購」公司的股票，避開「要併購」的公司股票。因此，買進新光金股票具有相對優勢，投資人可立於不敗之地，獲得更好報酬。

新光金、台新金今天暫停交易，新新併下午宣布機會大。不過中信金此前強調，以公開收購方式投資新光金，價格尚未公布。

工商時報報導，市場人士指出，中信金上演搶親戲碼目的有二，一是若能以高價迎娶新光金，就可坐上金控龍頭寶座；二是即使未能成功併購，也能抬高台新金的收購金額。

然而，萬寶投顧董事長朱成志表示，無論是「新新併」或「中新併」，都具備龐大潛力。中信金股價約為30元，而新光金與台新金股價僅分別約為12元和18元，相較於富邦金股價約為90元，國泰金約為60元，若成功合併將大幅推升股價成長。

摩爾投顧分析師郭哲榮於臉書發文表示，此次併購案的關鍵在於台新金的出價，市場推測其可能為底標價。因為中信金很有可能開出更高的價格，中信金搶親

已率先宣示，將公開收購新光金，顯示已做好充分準備。

郭哲榮指出，若台新金出價不足以吸引新光金股東，甚至低於中信金的出價，新光金的股東們肯定不會買單，因為「價高者得」是市場鐵律。他認為，買進新光金股票具有相對優勢，投資人可立於不敗之地，獲得更好報酬。

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