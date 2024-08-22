戰場瞬息萬變，如何快速篩並排序出高價值目標，然後指定特定單位來接戰，避免重複打擊造成資源浪費，就成了一大課題。美國陸軍的一些主要作戰單位已就一套新型AI目標系統經進行了至少10輪試驗，該系統目前已在美國中央司令部（CENTCOM）中積極使用，並正在全球範圍內應用於解決後勤問題，目標篩選問題，號稱1小時內可接戰1000個目標。

根據《陸軍時報》早前報導，隸屬於第18空降軍團部隊，包括第82空降師、第10山地師、第101空降師和第3步兵師，以及其他下屬單位，於2020年底開始了這些代號為「緋紅龍」（Scarlet Dragon）的目標系統試驗。自那時以來，該指揮部已進行了至少10次，並計劃在未來幾個月和幾年內進行更多次。

該系統的演進過程於週三（21）在喬治亞州舉行的武裝部隊通信與電子協會TechNet活動上公佈。第18空降軍團副指揮官科格比爾准將（John Cogbill）表示，「我們正在做的是與眾不同的，這是一個我們可以隨時投入戰鬥的工具。」

緋紅龍和其他技術倡議始於前第18空降軍團指揮官庫里拉將軍（Michael Kurilla）的領導下，後者後來升任美國中央司令部司令。

在2020年底的首次實驗中，緋紅龍計畫將第18空降軍團的士兵與海軍陸戰隊第2遠征軍的隊伍結合。他們在訓練中使用了商業衛星影像和演算法來識別位於北卡羅來納州自由堡的一輛充氣坦克，然後該系統將這些數據傳送給海軍陸戰隊的飛彈系統，並且擊中了目標。隨著多年來的不斷調整和改進，該系統現在可以在不到一分鐘的時間內完成目標傳遞。

科格比爾指出，庫里拉早在2020年就告訴他的員工，他希望打造美軍中第一個「人工智慧強化軍團」(AI-enabled Corps)。庫里拉接掌中央司令部後，採用了以數據為核心的指揮方式，並使用了部分Maven系統。

第18空降軍團的專家們正在探索是否可以通過人工智慧和機器學習的方法來幫助其他單位指揮官更好地「看見」和「感知」後勤需求。這項工作將為指揮官提供一個全球供應鏈的全貌，並幫助他們通過場景模擬來決策後勤如何影響作戰行動。

緋紅龍計畫的實驗將在下個月繼續進行，並計劃在2025年展開一系列活動。該系統預計將於2026年底在美日聯合軍事指揮演習「山櫻」（Yama Sakura）中首次大規模登場於太平洋地區。