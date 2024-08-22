偶像劇教母柴智屏與影后張榕容22日出席「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」，柴智屏監製的台版《我們的藍調時光》日前因宣布停工1年，遭金馬影帝吳慷仁在私人臉書痛罵無能、造成工作人員失業，且不滿自己背黑鍋、「很讓人賭爛」，柴智屏在風波後今首度公開現身，對此平靜表示：「這一定是有些誤會！」

柴智屏表示，劇組工作人員那麼多，可能傳遞訊息不小心，變成讓他不愉快，「聽起來應該是小誤會！」但她說兩人私下聯繫管道，上次試鏡過程中，因他想瞭解對角色的看法，雙方是用電腦視訊，那也是唯一一次正式互動，當時聊角色也聊得滿想法一致，「應該就是誤會，他後來不是出席公益活動也有講？」

柴智屏與張榕容出席「2024亞洲說 國際原創故事徵集大賽」記者會。（林淑娟攝）

是否因此感到不舒服？她說自己是發生事情後會走冷靜路線的人，「我對他寫的那些內容，是誰導致這些誤會？誤會怎麼來的呢？做了一點點分析，無非就是劇組人多，有些傳話時並沒有精準，以訛傳訛，不要過度放大！」一旁的張榕容也說：「柴姐不是會讓藝人不舒服的人！」柴笑問：「我有讓妳很舒服嗎？」張榕容也笑回：「好舒服喔！」

至於男神許光漢在當紅之際去當兵，柴智屏被問當兵1年對許光漢可能的影響？「我個人覺得還好，只有1年，他也累積了10年，一步一腳印，當兵時也會有作品播出，因為已經有累積的實力，是很有實力的存在。我之前也有投資他主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，有好腳本、好演員當然都希望可以合作。」