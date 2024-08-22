央視《面對面》專訪巴黎奧運會跳水冠軍全紅嬋、陳芋汐

奧運跳水雙金得主全紅嬋在陸媒採訪受訪引發風波後，仍保持一貫的樂觀自信，仍然毫無畏懼地再次接受《央視》節目《面對面》的採訪，再次展現她善良、大格局和高情商的一面，而這種真誠與自信讓陸媒直呼全紅嬋「懂事得讓人心疼！」

據《新浪網》報導，在2024年巴黎奧運會10米跳台拿下雙人和單人2枚金牌的全紅嬋，先前受訪時自信地展示金牌，卻被一些媒體說成是「瘋瘋癲癲像白痴」，引起許多媒體與紛絲的不滿。許多網民在網上指出全紅嬋展現出的是自信和樂觀，是以她自己的特殊方式炫耀，是讓人能夠坦然接受的炫耀。

這只是全紅嬋讓我們看到的一面，但是她在隨後接受《面對面》節目採訪時顯露出平時看不到的一面。她表示，並沒有把自己前段時間訓練的水平發揮出來，面對冠軍，全紅嬋只用了「而已」2個字評價，並表示自己拿到了冠軍好像沒有特別好，不是特別開心。「因為上一屆的金牌是我拿的，這一次的金牌還是我。」

報導說，外界看見的全紅嬋，都是一個樂觀、向上的孩子，但全紅嬋在採訪的時候有些情緒會憋在心裡，不輕易講出來而已。至於會不會跟陳芋汐說？她答道：「我們倆都是跳台，我說給她，萬一咱倆都成那樣了，那誰都跳不好，這個金牌靠誰拿，不能被別的國家拿去。」

節目主持人問到了一個很多網友都關心的問題：你和陳芋汐在合作的時候是親密夥伴、戰友，但是一旦變成了單人，就成了競爭夥伴、競爭對象了是吧？全紅嬋答稱：「在國內的時候是有，但是在國外的話，還是我們倆都雖然是單人，都在配合，因為我們倆都在互相幫助！」雖然只有一面金牌，「我們哪一個人得了，就等於自己得了，因為都是中國的，誰得不重要！」

全紅嬋還說，「還可以再拼一拼，做到自己想成為的那個樣子，把最好的一面，把自己最好的動作跳到完美，展現給大家，本來跳水就是欣賞的！」

陸媒指出，面對《央視》主持人侃侃而談，全紅嬋那種善良、格局和情商，有幾個人能達到呢？相信那些批判她的記者，應該會感到臉紅吧？全紅嬋不跳水了，她也還有很多可做的，真不用為她操這份閒心。

報導強調，希望那些媒體不要為了一點可憐的流量，總是造謠、離間全紅嬋和陳芋汐關係，絕不要賺這種昧了良心的錢！全紅嬋和陳芋汐都很棒，都是善良、懂事的孩子！