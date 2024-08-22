大黑馬！賈永婕接101董座 財政部證實了 17:122024/08/22 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賈永婕接台北101董事長。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公股人事再爆黑馬，台北101董事長將由賈永婕出任，財政部證實行政院已經核定。 財政部表示，會選擇賈永婕，主要是借重她的時尚、經營行銷等專長，並且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。 《財政》新青安第2波查核 73件未符自住使用 第二波新青安違規戶 共計73件 台中梧棲暑訓營驚傳施暴！ 男童遭掐頸家長報警提告 #賈永婕 #財政部 #證實 #101 #形象 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部粉專改名「刪掉中華民國」掀風波 官方回應了 12:142024/08/22 財經 威秀影城重返西門町！悄開職缺狂徵40人 官方證實了 14:412024/08/22 生活 男神許光漢去當兵了！ 經紀公司證實「期待明年回歸」 11:092024/08/21 娛樂 浪琴慶飛行表大賣 聯名台北101推可愛小熊 17:562024/08/22 生活 賈永婕將任新董座？台北101：看新聞才聽聞此事 17:322024/08/22 財經 趙正平證實「跟空姐妻登記結婚」！ 梅開二度曝光生子計畫 15:282024/08/22 娛樂 亞洲市場節節敗退 知名美妝品牌在陸「挑戰大」證實裁員逾百人 00:012024/08/22 財經 墜樓鋼琴師控被放鳥 衛武營總監出面了！證實4月曾收訊：他狀況不好 20:042024/08/22 生活 賈永婕任台北101董座 百貨業者這麼看 21:332024/08/22 生活 台灣表迷藏家與高級珠寶盛會 台北101 World Masterpiece 8／29登場 14:502024/08/20 生活 財政部粉專「悄刪中華民國」 網炸鍋：還要繳稅給你嗎 18:302024/08/21 政治 賈永婕接101董事長！名嘴憂綠營雜音 網：該當衛福部長 17:322024/08/22 政治 尪天天喊「賈董」！賈永婕親口證實：考慮3天就答應接101董座 18:002024/08/22 娛樂 義大利證實英國大亨死於船難 女兒仍失蹤！船廠CEO說話了 17:452024/08/22 國際 財政部粉專去掉「中華民國」 趙少康起底1事：想向賴清德表忠？ 15:462024/08/22 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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