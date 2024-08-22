桃園市一名郭姓女子去年11月在臉書私密標本交流社團，販售保育類「天堂鳥」標本，保七總隊第九大隊員警網路巡邏查獲後，偽裝成買家且確認以4萬元成交，面交當天當場查獲標本等證物，儘管郭女辯稱在國外購入，但仍被警方送辦，據悉，桃園檢方已偵結，依違反《野生動物保育法》提起公訴。

保七總隊第九大隊副大隊長曾紹威今天受訪指出，去年11月同仁在網路巡邏時，發現有網友在臉書私密標本買賣交流社團，欲販售天堂鳥標本，且照片中裡的標本為雄性天堂鳥擺出求偶姿勢，尾羽張開相當吸睛。

警方循線追查到貼文者是30歲的郭姓女子後，便喬裝成買家與對方透過臉書Messenger私訊，雙方最後以4萬元成交，並約定在桃園市面交，當郭女面交日帶著標本現身，偽裝成買家的警方立刻出示證件，當場查獲標本等證物，也將連標本所有人64歲吳母一併帶回偵辦。

郭女事後稱，標本是家人多年前在國外旅遊時購買，因要搬家已無處擺放才上網販售變現，不過警方最後仍依違反《野保法》未經許可販賣保育類野生動物產制品罪嫌送辦，案經桃遠檢方審理後也提起公訴。

保七第九大隊指出，未經主管機關許可，買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品，可能處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。