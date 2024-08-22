依據行政院主計總處上周的數據顯示，今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.17％，較今年5月增加0.1個百分點，物價連3年超過通膨警戒線。
行政院長卓榮泰日前受訪也表示，「台灣經濟發展的成果要應該由全民共享」，透過媒體向產業界呼籲一起拚加薪。
何佩珊說，從這些客觀數據上來看，最低工資審議會勢必會把這些最新數據納入評估中，並作為調漲幅度的討論範圍，她認為目前勞資委員雙方的意見都屬正面，預計會往調升的方向走。
最低基本工資審議會將於9月4日召開，勞動部長何佩珊22日受訪表示，就她了解，勞資雙方對於調漲抱持正面態度，「調升是預定方向」，站在勞動部主觀立場，調漲是最好的結果，不過幅度上仍然交由審議會成員來定奪。
依據行政院主計總處上周的數據顯示，今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.17％，較今年5月增加0.1個百分點，物價連3年超過通膨警戒線。
行政院長卓榮泰日前受訪也表示，「台灣經濟發展的成果要應該由全民共享」，透過媒體向產業界呼籲一起拚加薪。
何佩珊說，從這些客觀數據上來看，最低工資審議會勢必會把這些最新數據納入評估中，並作為調漲幅度的討論範圍，她認為目前勞資委員雙方的意見都屬正面，預計會往調升的方向走。
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