依據行政院主計總處上周的數據顯示，今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.17％，較今年5月增加0.1個百分點，物價連3年超過通膨警戒線。

行政院長卓榮泰日前受訪也表示，「台灣經濟發展的成果要應該由全民共享」，透過媒體向產業界呼籲一起拚加薪。

何佩珊說，從這些客觀數據上來看，最低工資審議會勢必會把這些最新數據納入評估中，並作為調漲幅度的討論範圍，她認為目前勞資委員雙方的意見都屬正面，預計會往調升的方向走。