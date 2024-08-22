擅長玩聯名策略的超商，瞄準米其林、必比登名店打造一系列鮮食，再度發揮高端美味就近上桌的精神，除了經典台式滋味勾起熟悉感，也有「異式料理」挑逗食慾，預期相關類品業績可再增至少10％。

7-11自有品牌「Homeal」攜手「鄧師傅功夫菜」推人氣台式熱炒，69元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自有品牌「星級饗宴」近期攜剛入選必比登推介的台菜餐廳「心潮飯店」，新推2款餐點，其中「醬燒野菇豬肉飯」以主廚特調三杯醬炒豬肉，搭高麗菜、鴻喜菇等時蔬，增添食慾感；另個自有品牌「Homeal」冷凍台式功夫菜持續受年輕客層喜愛，近期合作「鄧師傅功夫菜」開賣3款台式熱炒「塔香風味炒花蛤」、「鳳梨糖醋肉」、「客家小炒」，限時搭白飯只要79元。

7-11與「心潮飯店」聯名推「臘味炒飯」、「醬燒野菇豬肉飯」，皆為99元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家聯名「一本杉川嶋」推日式佃煮風味飯糰「牛肉芥末時雨煮飯糰」及「日式肉味噌飯糰」，分別為55元、42元，搭配指定飲品享餐促優惠。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家搶攻年400億日料商機，首度跨海聯名日本能登半島知名米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，由主廚川嶋亨監製開發，包括「牛肉芥末時雨煮飯糰」復刻日本傳統佃煮法，將香甜多汁的牛五花肉搭芥末、生薑烹煮，呈現道地和風滋味；「日式肉味噌飯糰」以雞絞肉搭白味噌調配，並加蔥花、海苔醬提升香氣，即日起至9月3日，配指定飲品享59、69元餐促優惠，絕對是早餐嚐鮮首選；minimore甜點則端「鹽味牛奶凍」，將濃郁綿密牛奶凍添加藻鹽更增風味。

OKmart攜「紅豆食府」開賣「上海菜飯三角飯糰」，42元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart與台北名店「紅豆食府」推出「上海菜飯三飯糰」，將鮮嫩蔬菜、培根製成碎粒狀，混合霧峰農會的香米，整體清爽不油膩；另有與知名辣醬品牌「扒扒飯」聯名的「雙椒皮蛋拌麵」，除了經典雙椒醬開胃，皮蛋碎也豐富整體層次，預計帶動全店鮮食業績2至3成。

萊爾富與加州葡萄乾管理委員會聯名推「葡萄椰子捲」，32元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

除了鮮食玩聯名，麵包也能有新花樣，萊爾富112年推加州葡萄乾系列商品廣受消費者喜愛，平均月銷逾10萬顆，今年再攜加州葡萄乾管理委員會，推出3款新品，包含「葡萄椰子捲」，以經典甜麵包佐香甜葡萄乾，再鋪厚厚一層椰絲，炙烤後兼具口感、香氣與層次；9月17日前於門市買加州葡萄乾聯名麵包新品搭Hi café 中杯冰／熱美式咖啡，享合購價59元。