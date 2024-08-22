台北、上海雙城論壇原擬8月底、9月初在台北舉辦，據傳因陸方名單未定等因素，確定難如期登場。陸委會副主委梁文傑22日表示，目前未收到北市府提出申請，而針對台北市長蔣萬安希望論壇能對兩岸氣氛有緩解作用，他則說「不特別評論」。

就雙城論壇的的籌辦情形，梁文傑22日在陸委會例行記者會表示，陸委會是受理申請的單位，到目前為止，台北市政府並未提出何時舉辦，以及對方要來的人員名單，相關問題請洽北市府。

而就MOU合作備忘錄的部分，梁文傑介紹，政府按照《兩岸條例》的相關規定進行審查，兩項MOU分別為智慧醫療與野生動物交流，審查結果基本上未違反相關規定。

據了解，雙城論壇若要在8月底、9月初舉辦，要在兩周前將陸方名單給陸委會審查，陸委會屆時還要召集移民署、國安局等單位開聯審會議。今天距離蔣萬安訪美僅剩不到2周，9月4日前辦論壇確定來不及。