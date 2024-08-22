隨醫療技術的進步，世界平均壽命延長。據統計，台灣老人在臨終前臥病在床的平均時長為8年，長期臥床不僅造成生活上的限制，「褥瘡」更是患者常見的皮膚問題。

褥瘡的正式學名為壓力性損傷，常見於長期臥床或需坐輪椅的族群中，因為部分皮膚被長期壓迫，導致血液循環變差。根據長期維持的姿勢不同，好發在頭部、尾椎等其他骨頭較為突出，或只受到薄皮膚覆蓋的部位，導致皮膚泛紅、出現傷口甚至潰爛感染等問題，嚴重恐引發敗血症，不容輕忽。

預防褥瘡發生，除了要注意營養的補充、提升免疫力外，周圍環境也相當重要。保持空氣流通，避免陽光直射皮膚；夏天出汗或失禁問題，需盡量保持皮膚的乾燥與清潔；建議每2小時幫助患者更換姿勢，並透過按摩的方式增加血液循環；也可使用較透氣且柔軟的寢具或衣物輔助，減輕皮膚壓力。

另外，建議照顧者定期協助長輩檢查身上皮膚，特別留意長期與床面及輪椅接觸或皮膚較薄的部分，若發現泛紅、明顯傷口或異狀，應及早治療避免情況惡化，減輕臥床者的身體負擔。