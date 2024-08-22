近日墾丁因為住宿費太貴，成為網路上的熱門話題，有網友就指出，現在台灣的海邊旅遊，只剩下澎湖可以玩。不少人也紛紛表示，澎湖還不錯，不會盤，遠勝墾丁、小琉球。但也有民眾稱，澎湖貴在機票錢，且一年比一年貴，要趁崩壞前快去玩。

近日有網友在《PTT》發文詢問，最近網路上關於墾丁的討論變多了，連帶同樣是屏東縣的小琉球也拿來比較，兩者相同點應該是都可以玩水，都在屏東縣內，但自己突然想到，澎湖好像也挺熱門的，「在台灣國旅界PR值多高？可以打得過墾丁嗎？」

對此，網友紛紛留言表示，「澎湖還不錯，不會盤」、「飯店才2、3千」、「台灣就花東跟澎湖值得去，太貴就算了」、「澎湖就貴機票，時間允許要便宜就搭船」、「澎湖好玩啊我去了4次了，南北小島都玩」、「澎湖玩跳島還不錯」、「澎湖屌打墾丁，小琉球」。但也有網友表示，「澎湖現在一年比一年貴，跟房價一樣」。

此外，也有民眾在《Threads》上發文表示，「如果硬要在國旅海邊選擇，我會選澎湖 」、「8月澎湖四天三夜，純機加酒約8588元」、「澎湖非暑假機加酒三天兩夜才3000，誰再嫌國旅貴」、「澎湖真的要現在趕快去，感覺離崩壞也不遠了」。