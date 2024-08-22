吉卜力經典動畫片《霍爾的移動城堡》今（22日）重返台灣大銀幕，昨（21日）晚在大直美麗華影城舉辦首映會，現場擠滿上百名大小朋友同歡熱鬧非凡，許多鐵粉扮裝成「吉卜力最帥男神」霍爾熱情應援，有初遇蘇菲的翩翩王子風霍爾、帥氣軍官風霍爾、可愛小正太霍爾和染髮失敗崩潰的霍爾，展現霍爾的百變面向，也有女粉精心打扮成銀髮蘇菲，扮相維妙維肖，令民眾爭相上前合照。

高顏值跨國CP祖雄、佳娜也特地扮裝朝聖，並重現霍爾與蘇菲空中漫步的浪漫畫面，模樣超甜。佳娜特地紮辮子戴上在《霍爾的移動城堡》象徵蘇菲的草帽，與祖雄一起擔任首映會站台嘉賓，祖雄表示自己最喜歡的吉卜力動畫作品就是《霍爾的移動城堡》，與老婆佳娜相戀過程也與劇情有許多相似之處，「我相信每個男生心中都住著一個小男孩，而佳娜內心是住著一個老太婆，她比較喜歡待在家，個性也不敢冒險，我就會帶她去嘗試新鮮刺激的活動。」

祖雄大讚每次看《霍爾的移動城堡》都有新的感受，「這麼好的電影不要說20年，200年都很值得看！這是一部很精緻的電影，裡面很多隱喻，不是看一次就能看得懂，我相信很多地方看了10次還有新發現，而且不同的人會有不同的感覺，這就是一部好電影厲害的地方。」聊到對劇情最有感的部分，祖雄表示很喜歡電影中「容貌會隨著心境改變」的設定，「我跟佳娜有時候回顧以前的作品，她說我以前看起來就很花心，現在就是好爸爸的樣子。」

知名寵物美容師「型男爸爸嘉育」帶著2個愛女來觀賞《霍爾的移動城堡》。（甲上娛樂提供）

知名寵物美容師「型男爸爸嘉育」十分喜歡吉卜力作品《龍貓》，忍不住幻想世界上真的有一台貓巴士。這次帶著兩愛女一起來朝聖《霍爾的移動城堡》，「我是第一次看，女兒其實已經看過3次了，但她們還是要陪我一起看大銀幕！」他分享之前曾有客人指定要幫愛犬剪成《神隱少女》白龍的造型，覺得吉卜力經典作品真的是融入大家的生活中，祖雄笑說搞不好之後會有客人指定要剪《霍爾的移動城堡》裡老狗「因因」的造型，所以要先看過電影做功課。

《霍爾的移動城堡》數位紀念版已在台上映，凡於電影上映首週（8月22日至29日）至全台戲院購買2張電影票，即贈台灣限定海報「追尋的霍爾」A2磨砂版海報乙張，上映第二周（8月30日至9月5日）購買2張電影票，就能擁有「勇敢的蘇菲」A2磨砂版海報乙張，購買預售套票者至戲院劃位同樣能兌換當週限定海報，數量有限，送完為止。