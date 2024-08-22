本次升級展現了 HIVEX 在跨境支付領域不懈的耕耘，以實現無縫的支付體驗，達成旅日支付零缺口。即日起，與HIVEX合作的所有電子支付，包括全支付、街口支付、玉山Wallet，其用戶都能享受此一升級帶來的便利。從購物、飲食、娛樂、交通、住宿，延伸至自動販賣機等服務，都可以讓台灣用戶在日本體驗到更加便捷且安全的支付方式。

日本是全球自動販賣機密度最高的國家之一，其流行程度非常高，且數量龐大，種類繁多。舉凡常見的飲料和零食，如冰淇淋、紅豆湯、玉米濃湯、拉麵等，甚至有專門販售新鮮雞蛋和生菜的販賣機。包括城市街道、觀光景點、車站、商業大樓，甚至寺廟等地方，都可以見到其蹤影。

TBCASoft表示，販賣機全年無休，24小時營運，滿足人們隨時隨地的需求，這種便利性是它們受歡迎的主要原因之 一。總結來說，日本的自動販賣機因高度的便利性、多樣性以及技術創新，深受遊客的喜愛，已成為赴日旅遊不可或缺的消費場景。

TBCASoft認為，透過這次升級，HIVEX納入了日本獨特的自動販賣機文化，確保旅客能夠隨時隨地享受到完美的支付體驗，實現日本市場全面覆蓋。