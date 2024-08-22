對於巴黎奧運期間關於性別爭議的網路攻擊，拳擊女將林郁婷選擇不刻意回應，也不會去看社群，對於那些網路謠言，林郁婷回應：「造謠的人不是不報，是時候未到。」

最近有新聞報導巴黎奧運期間多次在網路上發文攻擊阿爾及利亞克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷性別問題的英國作家JK羅琳，因為克莉芙要提刑事控訴，被發先已經連續10幾天沒有發文，也偷偷刪掉27則不利留言，阿爾及利亞足球隊的IG還貼出巨無霸珍奶圖片，頗有力挺林郁婷和克莉芙、酸爆JK羅琳之意。

對於這樣的插曲，林郁婷表示，自己壓根沒看JK羅琳的社群，「造謠的人對我來說是『不是不報，而是時候未到。』當有這樣的事情出來之後，有這樣的走向不意外，讓別人收拾就好，我沒受到這些批評影響也順利拿到奧運金牌，就不要太去計較。至於阿爾及利亞足球隊貼珍奶圖，有種站在同一陣線的窩心感，後續克莉芙有提告動作，接下來就讓他們去做，我這邊不用特別太多連結。」

林郁婷的教練曾自強在子弟兵於巴黎奧運摘金後，半開玩笑感謝JK羅琳讓大家認識台灣、認識拳擊，是名符其實的魔法作家，也笑說阿爾及利亞貼珍奶圖是自己的魔法奏效，但他也開玩笑很在意一件事，「好朋友JK羅琳都沒cue我。」