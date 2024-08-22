（22:35更新--義大利官方正式說明）有「英國比爾蓋茲」之稱的59歲科技大亨林奇（Mike Lynch）偕家人好友搭乘家族豪華遊艇出海，周一（19日）清晨在義大利西西里島近海遭遇激烈暴風雨翻覆沉沒，搜救人員周三（21日）在遊艇內尋獲4具遺體。當地時間周四（22日）凌晨，第5具遺體打撈上岸，搜救當局證實這具遺體的身分是林區。失蹤6人至此已找到5人，僅剩林區18歲的女兒仍待找尋。全船22人已有6人喪命。造船廠所屬集團執行長宣稱船體結構很安全，懷疑人為操作疏失釀禍。

義大利內政部長馬里雅尼（Massimo Mariani）周四稍晚向路透社說明，林奇的遺體當天從日前於西西里島附近海域遭遇暴風雨沉沒的遊艇殘骸之中打撈出水。目前只剩林奇的女兒下落不明，她可能還在沉船內或在船沉沒時被拋入海裡。

豪華遊艇沉沒後，船內空間與通道遭到大量家具、殘破物品與泥沙阻擋，搜救不易，英國《電訊報》周三引述消息人士說法報導，當天尋獲的2具遺體是林區與女兒漢娜。英國「天空新聞」周四報導，義大利海岸警衛隊已確認5具遺體身分，除了林區，還有摩根史坦利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）、布魯默的妻子茱蒂（Judy Bloomer）、英國高偉紳（Clifford Chance）律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）與珠寶設計師妻子奈妲（Neda Morvillo）。林區18歲的女兒漢娜（Hannah Lynch）依然下落不明。

英國科技大亨林區的遺體22日尋獲。

《衛報》引述義大利國家通訊社安莎（ANSA）報導，周四找到的第5具遺體身分是林區。路透社報導，林區的遺體22日裝在藍色屍袋，由搜救人員送上岸運往巴勒摩停屍間。

綜合路透社、英國《衛報》、「天空新聞」周四報導，潛水搜救隊員周四持續水下作業，目標是尋找林區的女兒漢娜。天空新聞特派員胡里奈格（Ashna Hurynag）表示，船難周一發生後，當晚眾人仍懷抱希望，到了周三希望轉趨渺茫，「持平而論，生還機率幾乎是零」。義大利國家消防部門潛水搜救隊負責人佩托奈（Giuseppe Petrone）表示全員持續盡力搜尋，預計周四能找到第6具遺體。

Untergang der Bayesian: Neben Mike Lynch werden auch #MorganStanley Chairman Bloomer und Manhattans Ex-Staatsanwalt Morvillo vermisst.

Bloomer hatte im Prozess gegen #HewlettPackard zu Lynchs Gunsten ausgesagt, Morvillo hatte Lynch vor Gericht vertreten. pic.twitter.com/FQ5BBmliYk — Ernst Wolff (@wolff_ernst) August 20, 2024

逃過牢獄之災 沒躲過死神

林區是英國最出名的科技大亨之一，最近他在美國的重大詐欺案獲判無罪，於是邀請律師莫維洛、證人布魯莫等親友一同搭乘豪華遊艇出海度假慶祝，豈料發生悲劇。全船22人有15人生還，包括林區的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）。22人之中有10人是船員，船上的廚師托馬斯（Recaldo Thomas）的遺體在船難發生後幾小時於沉船位置附近發現。

這起海難仍由義大利檢方調查中，海事專家對於發生原因頗感疑惑。林區一行人搭乘的「貝氏號」（Bayesian）當時定錨於巴勒摩以東的波尼切洛（Porticello）港近海，船身長56公尺，由義大利高級遊艇製造商Perini打造，據悉船上裝配一流的航海與安全設施，應該禁得起水龍捲這類天候考驗。生還的船長卡菲爾德（James Cutfield）與船員尚未正式對外回應。

Divers discovered more bodies from a sunken yacht off the coast of Sicily, including those of UK software tycoon Mike Lynch and his daughter.pic.twitter.com/CJAxlWKOhU — DW Europe (@dw_europe) August 22, 2024

造船廠集團CEO研判有「人為錯誤」

Perini所屬的義大利海洋集團（The Italian Sea Group，TISG）執行長科斯坦提諾（Giovanni Costantino）接受義媒訪問時表示，超級遊艇「貝氏號」是「世界上最安全的船隻之一」，以船隻龍骨與結構來看，原則上不會沉沒，「帆船是有史以來最安全的」，引起水龍捲的暴風雨是預計會發生的天候狀況，他認為船難是由一連串人為錯誤所致。這起悲劇令他悲傷不已同時難以置信。他向《晚郵報》（Corriere della Sera）表示：「Perini製造的遊艇都能熬過5級颶風卡崔娜（Katrina，2005年造成美國墨西哥灣沿岸1800人死亡），各位認為它熬不過這裡的水龍捲嗎？」

海事法規定，船長要為船舶、船員、所有船上人員的安全負全部責任。科斯坦提諾周三晚間新聞頻道節目TG1受訪時說：「貝氏號沉沒的原因是進水，從哪個位置進水？調查人員必須說清楚。」他引用貝氏號的自動追蹤系統數據與目前取得的畫面指出，從暴風開始颳向遊艇到遊艇進水直至下沉，歷時16分鐘。自船難發生以來，TISG股價已下跌2.5%。