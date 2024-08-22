藝人賈永婕在新冠疫情期間募得市值6804萬、252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），自此一戰成名，被封為「防疫女神」，今(22日)被爆要出任台北101董事長，剛傳出喜訊就被記者直擊她和老公現身東區餐廳，賈永婕的回應等同默認已接下該職務「非常有挑戰性！」媒體人黃揚明認為確實是不錯人選，但執政黨內派系會否有不同意見？網友直呼「賈永婕若能當衛福部長，絕對全民之福，遠勝政府機構」。

根據《TVBS新聞網》報導，傳出賈永婕接任101董事長，她和老公隨即被直擊現身東區，賈永婕回應稱「非常有挑戰性！」等同默認接下職務。

「確實是不錯的人選！」黃揚明對此直呼，「但執政黨黨內派系會不會有不同的意見呢？繼續看下去……」

網友表示「表示沒人才⋯想洗白吧？因爲她還蠻有聲量的⋯難怪她也參加就職典禮」、「不錯？如果是公關部門主管應該是不錯人選，但是接101董座？？」、「101這位子何其重要，要找懂得經營公司，不是漂亮就可以當」、「現在看確實不錯！但是經營私人事業與公股事業⋯嗯⋯繼續看下去」、「賈永婕若能當衛福部長，絕對全民之福，疫情時對醫護的支援及效率，遠勝政府機構」、「她形象很好沒錯，但這安排也太跳tone...」。