近來使用偽造車牌案件增加，中彰投地區近8個月已揪出53件偽造車牌，台中區監理所21日更發現中彰投首例車行之車輛懸掛第二類試車牌是偽造的案例。（台中區監理所提供／潘虹恩台中傳真）

近來使用偽造車牌案件增加，中彰投地區近8個月已揪出53件偽造車牌，21日更發現中彰投首例車行車輛懸掛偽造的第二類試車牌案例；所長楊聰賢呼籲，使用偽造車牌將依《道交條例》處最高1萬800元罰款，另違反偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，勿以身試法。

台中區監理所21日下午2時30分許，在車輛檢驗線查獲代辦業者開著1輛懸掛偽造的第二類試車牌車輛辦理重領號牌檢驗，工作人員察覺該車牌顏色過白且邊框明顯有差異，便請駕駛拆下車牌供查驗，發現疑似為偽造車牌，立即通報台中市警察局鳥日分局警員協助處理，警方到場即依規定進行偵辦並通知車行業者到案說明，另《依道路交通管理處罰條例》第12 條規定汽車當場移置保管及扣繳其牌照。

據了解，第二類試車牌申請，每家車行近1年內買賣輛數達1至100台可請領1面，101至600台可請領2面，因中間落差大，有業者涉違規使用偽造車牌。台中區監理所22日指出，台中區監理所轄區包括台中、彰化和南投，監理單位與警方自今年近8個月來已揪出53件偽造車牌，偽造案件相較去年明顯增加，多是規避違規或牌照被扣的民眾涉險購買偽造號牌，業者懸掛偽造第二類試車牌則是台中區監理所首例。

楊聰賢說，第二類試車牌僅供車行於買賣試車時使用，如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路等情事，使用者將依《道路交通管理處罰條例》第12條處3600元以上、1萬800元以下罰錢，另製造、販售、使用者將違反《刑法》第212條偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。