高雄市大社區一名男子騎電動輔助自行車，讓小孩站在後座搖搖晃晃，目擊者看了捏把冷汗，對此，轄區仁武分局警方表示，未依規定附載幼童，經檢視影像後，該行為已違反道路交通管理處罰條例第76條2項4款規定，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

這起事件發生於8月21日上午，有民眾目擊高雄大社自強街上，有名男子騎乘電動輔助自行車，任由小孩站後座搖搖晃晃，直呼好危險，就怕路上遇到突發狀況，小孩會從後座摔下來。

由於騎乘無踏板的電動自行車，強制規定須戴安全帽，而且後座無法載人，而有踏板的電動輔助自行車，載人的情況下，駕駛須年滿18歲，不過並無強制規定安全帽，雖然該車款可以雙載，不過後座若是幼童，得依規定安裝安全座椅。

仁武分局呼籲，腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人附載幼童，應依規定使用合格規定之兒童座椅，以維護駕駛與乘客的行車安全。