印象派大師克勞德．莫內在125年前創作的鉅作《睡蓮》，將於9月首登拍場，佳士得香港估價2,500萬～3,500萬美元，以台幣31.96元計，約合新台幣8億～11億元的天價。

此作是莫內首個《睡蓮》系列中極少數由私人珍藏的作品之一，同組創作的四幅作品現由重要美術館收藏，包括巴黎馬蒙丹莫內美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館、羅馬國立當代藝術博物館，可見此作珍貴。

莫內當時醉心於探究這個新穎題材在繪畫方面的各種潛力，因此現作和首組《睡蓮》系列的另外七幅畫作在格式、尺寸、顏色和處理手法上不盡相同。這幅《睡蓮》是這個創新系列的精彩力作，引領觀眾沉醉於波光粼粼的池塘之中，標誌著莫奈對這個主題的最早探索，其後更主導他在二十世紀的藝術創作。

此作展示莫內《睡蓮》作品中最重要和最激進破格的一種手法，亦即消失的地平線。焦點明確的畫面將觀眾帶到池塘中央，並摒棄四周所有其他細節，讓目光集中於池水、大氣和光線之間不斷變化的關係，時刻改變池塘的表面。這些繪畫特質後來成為莫內《睡蓮》系列各個階段的重點，對後世藝術家影響深遠。