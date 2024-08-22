由「死侍」萊恩雷諾斯辣妻「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）主演的話題電影《到我們為止》（It Ends with Us）改編自暢銷小說《以我們告終》，全球票房持續上漲，北美累積票房已突破1億美金（約32億台幣）大關，不僅獲得死忠書迷的讚賞，更讓許多未讀過原著故事的觀眾感動落淚，在知名電影評論網爛番茄上獲得92％的爆米花好評。

提到飾演的女主角「莉莉布隆」，布蕾克萊芙莉表示，在看到作者名字柯琳胡佛時，就已經非常激動了，「這個故事最美的地方是有各種面向的情感，有低潮、喜悅、希望、心痛、悲劇、暴力、創傷和悲傷，但同時也是關於愛與失去。我們的人生旅程不一定是順遂的，開始、過程與結果可能也不是美好的，但是我希望莉莉的脆弱與勇氣，能讓步出戲院的大家感到不再孤單。」

《到我們為止》系列活動。（索尼影業提供）

電影將於年8月23日至25日上映口碑場，8月30日（五）正式在台上映。為了引起更多民眾關注電影相關議題，索尼影業即將在本週六（24日）於光點台北電影院前廣場舉辦《到我們為止》系列活動，更多詳情請洽官方臉書查詢。