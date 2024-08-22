近視成為現代人的文明病，依據國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，國小6年級近視率已達7成；然而護眼行為絕非成年之後就停止，尤其在辦公環境中的上班族，常常出現電腦視覺症候群（Computer Vision Syndrome, CVS），因此，攝取護眼營養素、維持室內空氣清潔等6大方式成為護眼關鍵。

電腦視覺症候群（Computer Vision Syndrome, CVS）是一種由長時間使用電腦、智能手機、平板電腦等3C產品，而引起的眼部問題；主要症狀包含眼睛酸痛、視力模糊、乾澀、疲倦、頭疼等等。因此，保護雙眼成為當務之急，以下為6大護眼方式。

1、定期眼部檢查：從事電腦工作的成人，應至少每年進行一次全面的眼部檢查，以便及早發現潛在問題。

2、3C產品保持適當距離：建議在充足的光源下使用3C產品，並維持至少35至40公分的距離，以減少藍光對眼睛的過度刺激。

3、維持室內空氣乾淨：室內的灰塵和污染物可能刺激眼睛，保持空氣清潔有助於保護眼睛免受刺激。

4、熱敷：上班族可在午休、下班或睡前，使用毛巾熱敷10至15分鐘，有助於放鬆眼周肌肉，促進血液循環，減輕眼部疲勞和不適。

5、多觀賞綠色植物：綠色光波最能舒緩眼睛疲勞，建議多接觸自然景觀，如遠眺山景或假日踏青，有助於視力保健。

6、攝取護眼營養素：均衡飲食對眼睛健康至關重要，建議日常多攝取深綠色、橘黃色蔬果，以補充葉黃素、玉米黃素等營養素。

視力保健在現代生活中不容忽視，尤其每天對著電腦螢幕的上班族，更應該注重護眼措施，以上6點將有助於長期維持良好的眼部健康，避免眼睛提早衰老，為未來生活品質打下堅實基礎。