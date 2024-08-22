明年度中央政府總預算已完成籌編，歲出部分共編列3兆1325億元，較今年的預算編列數2兆8818億元，大幅增加2507億，增幅為8.7％。至於明年「總體」國防支出，包括國防部年度預算歲出編列數4760億元、「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」等兩項特別預算案的歲出分配數904億元，及專門用來墊高帳面數字的非營業特種基金支出806億元，合計達6470億元；與今年「總體」國防支出編列數6070億相較，增加約400億，增幅約6.6％。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，雖然明年「總體」國防支出高達6470億元，但此一數字背後，已浮現「年度預算占中央政府總預算比例創2019年後新低」、「舉債買武器比例將近四成」與「支出結構失衡使花大錢購入的軍備日後不排除會泡沫化」等三大隱憂。

一、年度預算占中央政府總預算比例創2019年後新低。

揭仲說，明年國防部年度預算的歲出編列數為4760億，與今年的預算編列數4406億元相較，雖增加354億元，但增幅僅約8％，低於明年中央政府總預算歲出增加幅度的8.7％。

揭仲強調，尤其值得注意的是，明年國防部年度預算的歲出編列數雖增為4760億，但占明年中央政府總預算歲出編列數的比例，卻僅有15.2％，較今年的15.3％微幅下滑，創下2019年後的新低；且與2019年的17.1％相較，已下滑近2％。

揭仲指出，近年國防部年度預算的歲出編列數雖不斷攀升，但因為同年度中央政府總預算歲出編列數成長幅度更高，使國防部年度預算占中央政府總預算比例非但沒有提升，反而從2019年的17.1％，一路下滑至2025年15.2％，顯示中央政府對增加國防預算的重視程度，似乎不如外界想像中那麼高。

揭仲提醒，這不禁令人擔心，在二項特別預算於2026年全數編列完竣後，屆時賴政府要如何應付華府日益增加的壓力!

二、舉債籌獲武器的比例將近四成。

揭仲又說，明年用於購買、研發武器裝備的支出，包括年度「軍事投資」預算編列數1458億，與兩項特別預算的分配數904億，合計2362億；其中特別預算904億全數來自舉債，使明年用於購買、研發武器裝備的支出中，舉債比例高達38％。

揭仲解釋，這代表政府這幾年為提升防衛戰力，用於研發或採購武器的支出，其實已超過政府正常稅收所能支應的範圍。

三，支出結構失衡使花大錢購入的軍備日後不排除會泡沫化。

揭仲說，一般而言，「武器採購與研發」支出與「作業維持」支出，最好能維持1比1，以確保所獲得的武器裝備，能夠有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養與維護。他指出，明年國防部「武器採購研發支出」，包括年度「軍事投資」預算與兩項特別預算，合計2362億；「作業維持」預算則因為無法獲得特別預算的挹注，僅編列1487億，雖然較今年預算編列數1310億增加177億，但明年國軍「武器採購研發」支出與「作業維持」支出之間的比例，仍高達1.59比1，失衡情形依舊十分嚴重。

揭仲解釋，國防部「武器採購研發」支出與「作業維持」支出嚴重失衡的情況若一直未能改善，可能導致日後國軍雖在帳面上擁有許多武器裝備，但衍生的龐大「作業維持」經費將超過國家正常稅收所能負擔的程度。使這些花費巨資、甚至借巨額債務所獲得的武器裝備，日後不排除會「泡沫化」，即能實際獲得的戰力遠低於帳面上的數字!

揭仲建議，面對華府與日俱增的壓力，政府或許還是該思考在年度正常稅收可勉強支應的範圍內，相當程度的增加國防部年度預算占中央政府總預算的比例，特別是「作業維持」預算的金額，才能在應付外界壓力的同時，又能改善國防支出結構失衡，避免所籌獲的大量武器裝備淪為「泡沫軍購」!