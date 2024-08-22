西門町發生墜落意外，44歲許姓女子疑與丈夫口角，心情鬱悶，從新北市住家前往漢中街找親戚，並在晚間11時許從該大樓10樓墜落，因傷重當場不治。

警消17日晚間11時39分獲報，漢中街某大樓有女子墜落，救護車到場時，發現許姓女子已無生命跡象，經查找後，發現她的親屬住在該大樓，隨後確定身分。

據了解，死者與丈夫住在新北市，日前因細故發生口角，死者丈夫案發當天前往宜蘭，讓她獨自在家，許女為解悶前往西門町找親戚，但對方不在家，許女最後單獨搭電梯前往大樓10樓，隨後墜落不治。

死者手機內有多則傳給丈夫的簡訊，甚至賭氣表示「會有一具遺體等你…」，警方經查訪及調閱監視器後，已排除外力介入，通知家屬到場指認及處理後事。

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