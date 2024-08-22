板橋僑中一街125巷一處馬場22日清晨發生火警，警消迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，但造成1匹馬、1隻狗及2隻鸚鵡喪身火窟。台北市議員應曉薇今在臉書發文指出，喪身火海的馬匹叫「王子」，是她10多年與好友們共同認養的馬，牠是德國馬，天性溫馴。應曉薇謝謝「王子」曾經帶給她的溫暖，「我不哭哭了，也謝謝你帶給那麼多人美麗的回憶。」

應曉薇發文哀悼「王子」，認養牠時應該已18歲，「王子」是德國馬，個子185公分高，天性溫馴，後來因為個人及朋友們工作忙碌，沒辦法悉心照顧「王子」，幸好「王子」遇到很有愛心的認養人還有板橋極有愛心的馬場夫婦，願意無償照顧牠，給了牠新家。

應曉薇回憶，「王子」個性愛撒嬌，喜歡吃紅蘿蔔、蘋果、西瓜，牠在新家已很多年，帶給許多小朋友無限歡樂。「我曾經努力希望能對台灣所有大型動物年老後的生活能規畫放牧區，我想跟『王子』說，很抱歉我沒成功，不能讓你（們）在年邁後有大草原狂歡奔跑。」

應曉薇寫道，此時此刻她很難過，但是比她更傷心的是照顧「王子」那麼多年的主人，尤其日夜陪伴「王子」的馬場夫婦，希望他們也能節哀。「王子」是幸運的，還好遇到你們。有個可安享晚年的家。最後一次我看到「王子」是幾個月前，牠仍然熱情的讓我擁抱。

應曉薇感性的說，謝謝「王子」曾經帶給她的溫暖，「我不哭哭了，也謝謝你帶給那麼多人美麗的回憶，祝福『王子』。」