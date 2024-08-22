浪琴表（Longines）Spirit系列飛行表深受表迷的喜愛，成功帶動表壇飛行表的流行風潮，尤其是去年登場的Spirit Flyback精鋼與鈦金屬腕表大受好評，因此今年加碼推出精鋼搭K金的奢華版，其中綠面款搶先在台北101和浪琴官網獨賣，並與台北101合作推出飛行小熊，歡慶浪琴飛行表的成功。

全新登場的浪琴Spirit FlybackK金奢華版，同樣搭載獲得OSC（瑞士官方天文台）天文台錶認證的浪琴表獨家L791.4機芯，擁有出眾的精準性和抗磁性，飛返複雜功能提供連續為不同飛行階段計時的方法，進而幫助導航，是飛行表升級功能之一，機芯配備矽游絲與創新零件，可提供比ISO 764標準高十倍的抗磁性，動力儲存長達68小時。

另浪琴也與台北101合作推出限量珍藏第21代聯名紀念熊，歡慶台北101成立21周年，小熊穿上浪琴經典藍色的飛行夾克，搭配飛行領巾、飛行眼鏡和懷表風格隨身鏡，十分俏皮可愛。