遠傳執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以智慧化、資訊化為雙心主軸，協助臺灣港務公司建構高雄港旅運中心成為台灣的航海之心，並兼顧節能減碳與永續發展。遠傳與港務公司不僅在打造智慧旅運服務上深度合作，也在去年底進駐旅運大樓，打造遠傳在高雄第一個敏捷智能辦公室，遠傳也將持續善用「遠傳大人物」科技力，助力高雄港成為國際級的永續智慧港埠。

傳獲獎的營運平台管理系統，串聯「智慧營運管理平台」加上「智慧建築管理、智慧微電網管理、物業設施管理、智慧環控管理」四大管理模組，五層式架構垂直連動水平整合，並以全系統數據收集與大數據分析應用，達成分析預判及示警，結合飛翔視角、Digital Twins 3D創新科技呈現，打造運籌帷幄的戰情決策中心，大幅提升旅運中心的管理營運效能。

其中「智慧建築管理」模組整合門禁、消防、影像、排煙通風、電力、給水等系統及人流熱點顯示；「智慧微電網管理」模組整合建築之創能(太陽能)、儲能、節能與充電樁、照明等系統，不僅透過需量調節避免超約用電，同時提高供電穩定度、降低營運及公安風險，更可透過長期蒐集分析大樓能耗行為資料庫，輔助管理單位進行用電查核、管理及節能措施推動，實現能源最佳化，年統計自發自用加節電效益已超過千萬元。

「物業設施管理」模組整合機電設施、智慧停車、智慧接待、智慧會議、智能巡檢及公播等系統，即時告警助管理單位迅速處理問題，更可透過智慧化即時操作優化排班人力，達成營運管理最佳化。「智慧環控管理」模組整合溫濕度、空品偵測、淹水偵測等功能，透過環境感測與數據分析，提供安全舒適的環境，實現環境最佳化。