若以商圈分類，東區商圈有4家，吉林路商圈，華西街夜市則各有3家，算是台北美食商圈代表，如今獲獎應該會掀起一波朝聖熱潮，帶動商圈人氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，必比登餐廳以小吃類的庶民美食為主，多半會出現在成熟傳統商圈與夜市，或交通便捷的商業區，承租公寓或老透天一樓店面，有些甚至開在巷弄內，設備裝潢擺設不是評比重點，反而較著重餐飲本身的特色和味道。由於成熟商圈人潮多，經歷時間和人氣的考驗，具有特色，手藝一代傳一代，也較容易做出口碑，口耳相傳。

這次台北市的必比登美食名單，獨缺北投、內湖和文山三區沒有任何店家上榜，張旭嵐分析，內湖早年多工廠，商圈規模小，趨向在地化發展，近年商辦林立，商務客也多，陸續有大型餐飲集團展店，不過庶民美食較缺乏；而北投除了溫泉較具特色，欠缺大型商圈或夜市，和以文教為主的文山區，都較少發展出特色美食。