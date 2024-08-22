錄取成大醫學系高裴凱感謝神農大帝庇佑。（曹婷婷攝）

台南永康主祀神農大帝的開天聖明宮，創廟8年庇佑31名考生考上醫科，志願遍及台大醫學系、成大醫學系、中山醫學系等，今年也有7人如願考取醫科，近日陸續還願。有考生說自己是「科學腦」，連擲筊也視為機率問題，但神明冥冥中有指引，「很玄，寧可信其有」。

開天聖明宮主祀的神農大帝，是從擁有超過350年歷史的官田慈聖宮神農大帝分靈而來，創辦該廟的陳俊銘本身是中醫師，他說，34年前就讀中國醫藥大學中醫學系二年級時，與11名同學前往官田慈聖宮迎請神農大帝並輪流供奉，從台北、台南、高雄到中國等地，他不捨神農大帝漂泊各地，10多年前發願建廟。

開天聖明宮雖位於狹小巷弄，但靠著信眾口耳相傳，這幾年來更成為家長流傳，庇佑考生考取醫學系的「明燈」，來自各地的信徒都專程前來祈求，前年5人錄取醫科、去年有8人，今年一口氣有7人上榜台大牙醫系、成大醫學系、高雄醫學大學醫學系、國防醫學系等。廟方統計，從2017年至今已有31人上榜醫科，成為一大特色。

今年錄取成大醫學系的台南一中高裴凱因有家人眼睛看不到、脊椎側彎等問題，國中升高中時就立定要行醫。事實上，他去年底已獲保送台大生科系，但他堅決讀醫，大學分科測驗放榜前，專程向神農大帝請示，可能會上榜哪家醫學系？結果一連3個聖杯都說是成大醫學系，後續又來請示如何填志願序，仍求到3聖筊「會上成大醫學系」，放榜果真錄取。

高裴凱說，自己原本頗為鐵齒，但站在科學角度來看，不管擲筊幾次，唯有成大醫學系才能得到連續3個聖筊，這樣的機率，實在太低了，且他提問其他學校選項，就是擲不到聖筊，冥冥中感覺神農大帝指引他未來大方向，「寧可信其有」。

陳俊銘也分享，今年考上台大牙醫系的張雋亞和媽媽也非常虔誠，媽媽1周來拜好幾天，孩子也如願上榜。另外也有考生雖已大學畢業，但為了一圓醫生夢，今年也如願考取，相當勵志。

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