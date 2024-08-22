高雄市警局22日下午發布最新人事命令，共有20名中高階警官人事升遷調動，懸缺約一個多月的公關室主任，最後由督察王春生接任，統一訂於26日交接報到。

高雄市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，現有公共關係室主任等職缺，經局長召集副局長、主任秘書及人事室主任召開人事評議會，經與會人員充分討論，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定，共計20人調整，於26日交接到任。

最受討論的公關室主任在原主任郭子弘外派六龜分局長後，懸缺近1個多月，最後由現任督察室靖紀小組督察王春生接任，王春生為中央警察大學65期刑事警察系畢業，曾任長明、十全、四海、龍華、中正三路和中山路派出所所長，及保防科警務正、鼓山分局行政組長、刑事警察大隊行政組組長、偵六隊隊長、前鎮分局偵查隊長、鳳山分局偵查隊長、新興分局偵查隊長，少年警察隊隊長，資歷豐富，太太為高雄市議員李雅芬，此次在多方角逐下，最後由王春生上任，表現也將備受關注。

新任名單：公共關係室主任王春生、防治科科長陳譽仁、督察陳志成、後勤科專員（第四序列）施清獻、公共關係室專員（第五序列）王威程、鼓山分局副分局長楊境恩、旗山分局副分局長朱和貴、六龜分局副分局長徐文鴻、督察何東隆、新興分局副分局長林鑫宏、岡山分局副分局長邱富勇、三民第一分局副分局長洪茂榕、交通警察大隊副大隊長黃明泰、勤務指揮中心專員（第四序列）余瑞堂、秘書室秘書吳武煌、交通警察大隊副大隊長張家銘、法制室秘書劉貴文、左營分局副分局長温和凱、楠梓分局副分局長呂宏鈿、旗山分局副分局長陳嘉宏。