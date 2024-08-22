北市警察局22日發布百名中、高階警官職務異動，重要職缺包括督察、副分局長、偵查隊長、派出所長等，相關人員將於27日辦理離到職，這也是局長李西河5月接任以來，規模最大的一波人事調整。

北市警局指出，為應勤、業務需要，經局長邀集副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任共同開會討論，依適才適所、專才專用、品操能力、工作績效、職務歷練等原則通盤考量，派補第四至九序列職務計103人。

調整名單包括：

1、本局保安科專員(第四序列)婁子才調任本局督察室督察

2、中正第一分局副分局長陳國座陞任本局保安科專員

3、松山分局副分局長李兆欣陞任本局督察室秘書

4、士林分局副分局長郭大恆陞任本局行政科專員(第四序列)

5、文山第二分局副分局長陳義孟調任大同分局副分局長

6、大同分局偵查隊隊長陳偉仁陞任文山第二分局副分局長

7、內湖分局副分局長許卜仁調任中正第一分局副分局長

8、交通警察大隊副大隊長楊文欽調任內湖分局副分局長

9、中正第一分局交通組組長林榮峰陞任交通警察大隊副大隊長

10、少年警察隊隊長吳坤安調任松山分局副分局長

11、保安警察大隊督察組組長翁麒豪陞任少年警察隊隊長

12、中山分局副分局長余永廉調任士林分局副分局長

13、中山分局督察組組長林信介陞任中山分局副分局長

14、士林分局副分局長蔡煉勇調任本局防治科專員(第五序列)

15、中正第二分局副分局長吳山連調任士林分局副分局長

16、南港分局副分局長楊坤明調任中正第二分局副分局長

17、本局行政科專員(第五序列)謝佾廷調任南港分局副分局長

18、信義分局偵查隊隊長高玉松調任大同分局偵查隊隊長

19、士林分局偵查隊隊長曾逸群調任信義分局偵查隊隊長

20、北投分局偵查隊隊長許文鋒調任士林分局偵查隊隊長

21、文山第一分局偵查隊隊長陳怡凱調任北投分局偵查隊隊長

22、刑事警察大隊偵查第八隊隊長陳俊銘調任文山第一分局偵查隊隊長

23、刑事警察大隊經濟組組長鄭文學調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

24、刑事警察大隊預防組組長周維強調任刑事警察大隊經濟組組長

25、刑事警察大隊專員謝其瑾調任刑事警察大隊預防組組長

26、中正第一分局偵查隊隊長謝昆材調任松山分局偵查隊隊長

27、松山分局偵查隊隊長蔡致然調任中正第一分局偵查隊隊長

28、大安分局督察組組長吳俊逸調任中山分局督察組組長

29、信義分局督察組組長陳志傑調任大安分局督察組組長

30、松山分局督察組組長陳佳緯調任信義分局督察組組長

31、中正第一分局督察組組長張翊軒調任松山分局督察組組長

32、本局公共關係室新聞股股長陳育健調任中正第一分局督察組組長

33、本局公共關係室警務正蔡再璧調任本局公共關係室新聞股股長

34、本局督察室督察員林聖崴調任保安警察大隊督察組組長

35、中正第一分局行政組組長王俊成調任中正第一分局交通組組長

36、士林分局行政組組長宋柏達調任中正第一分局行政組組長

37、婦幼警察隊副隊長黃贏慧調任士林分局行政組組長

38、本局人事室任免股股長莊惠華調任婦幼警察隊副隊長

39、士林分局秘書室主任呂清安調任士林分局勤務指揮中心主任

40、捷運警察隊行政組組長洪秀美調任士林分局秘書室主任

41、本局行政科正俗股股長江金紋調任捷運警察隊行政組組長

42、本局保安科警務正謝育銘調任本局行政科正俗股股長

43、萬華分局保防組組長韓秀珍調任中正第二分局勤務指揮中心主任

44、文山第一分局行政組組長楊健良調任萬華分局保防組組長

45、本局行政科警政股股長蘇天成調任文山第一分局行政組組長

46、本局保安科警務正張義和調任本局行政科警政股股長

47、文山第二分局秘書室主任王世馨調任文山第二分局勤務指揮中心主任

48、南港分局行政組組長許能全調任文山第二分局秘書室主任

49、文山第一分局督察組組長柯清波調任南港分局行政組組長

50、刑事警察大隊督察組組長劉光恆調任文山第一分局督察組組長

51、本局督察室督察員周永健調任刑事警察大隊督察組組長

52、交通警察大隊事故處理組組長王雅佩調任北投分局秘書室主任

53、本局督察室督察員黃宗斌調任交通警察大隊事故處理組組長

54、文山第二分局防治組組長吳立傑調任本局民防管制中心警務正

55、本局公共關係室公關股股長許文彥調任文山第二分局防治組組長

56、本局保防科警務正王明祝調任本局公共關係室公關股股長

57、刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長劉居榮陞任刑事警察大隊專員

58、刑事警察大隊專員黃升揮調任本局訓練科警務正

59、本局犯罪預防科警務正詹秀娟調任刑事警察大隊專員

60、大安分局刑事警務員林士詔陞任本局犯罪預防科警務正

61、本局督察室警務正顏志祥調任本局督察室督察員

62、本局民防管制中心警務正鄭其昌調任本局督察室警務正

63、本局督察室警務正羅秀成調任本局督察室督察員

64、中山分局警務員陳盈宇陞任本局督察室警務正

65、本局督察室警務正蕭景嘉調任本局督察室督察員

66、本局犯罪預防科警務正蔡佳瑜調任本局督察室警務正

67、萬華分局華江派出所警務員兼所長周仲德陞任本局犯罪預防科警務正

68、本局行政科警務正王玉玲調任本局保防科警務正

69、大安分局刑事警務員黃甯陞任本局行政科警務正

70、大同分局延平派出所警務員兼所長鄭俊廷陞任本局保安科警務正

71、本局防治科警務正黃彥喬調任本局保安科警務正

72、中正第二分局偵查隊警務員兼副隊長薛博文陞任本局防治科警務正

73、大安分局新生南路派出所警務員兼所長劉孝謙陞任本局公共關係室警務正

74、大安分局瑞安街派出所警務員兼所長陳奕鈞陞任本局後勤科警務正

75、萬華分局青年路派出所警務員兼所長李家名陞任本局防治科警務正

76、交通警察大隊督察員陳俋宏調任交通警察大隊中隊長

77、中正第一分局刑事警務員李智瑋調任保安警察大隊中隊長

78、大同分局警備隊隊長徐順胤調任北投分局刑事警務員

79、大安分局警備隊隊長黎家維調任大同分局刑事警務員

80、大安分局和平東路派出所警務員兼所長林意翔調任大安分局新生南路派出所警務員兼所長

81、士林分局文林派出所警務員兼所長王聖傑調任大安分局和平東路派出所警務員兼所長

82、士林分局天母派出所警務員兼所長(第八序列)馬奕桓陞任士林分局文林派出所警務員兼所長(第七序列)

83、士林分局社子派出所警務員兼所長陳鍵頡調任士林分局天母派出所警務員兼所長

84、內湖分局東湖派出所警務員兼所長呂俊逸調任士林分局社子派出所警務員兼所長

85、刑事警察大隊警務員李佳熹調任內湖分局東湖派出所警務員兼所長

86、萬華分局西園路派出所警務員兼所長王崇倫調任大安分局瑞安街派出所警務員兼所長

87、南港分局同德派出所警務員兼所長呂凱揚調任萬華分局西園路派出所警務員兼所長

88、中正第一分局警務員劉昱廷調任南港分局同德派出所警務員兼所長

89、內湖分局內湖派出所警務員兼所長孫吉筠調任大同分局延平派出所警務員兼所長

90、內湖分局潭美派出所巡官兼所長張哲偉調任內湖分局內湖派出所巡官兼所長

91、松山分局刑事警務員蔡岱娟調任內湖分局潭美派出所警務員兼所長

92、刑事警察大隊警務員王竺榆調任萬華分局華江派出所警務員兼所長

93、南港分局督察員蔡佳雯調任萬華分局青年路派出所警務員兼所長

94、松山分局松山派出所警務員兼所長張君業調任北投分局警務員

95、大安分局安和路派出所警務員兼所長霍建元調任松山分局松山派出所警務員兼所長

96、松山分局中崙派出所警務員兼所長王健仲調任大安分局安和路派出所警務員兼所長

97、松山分局民有派出所警務員兼所長李年立調任松山分局中崙派出所警務員兼所長

98、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長柯杰男調任松山分局民有派出所警務員兼所長

99、士林分局芝山岩派出所警務員兼所長蔡育憲調任刑事警察大隊警務員

100、刑事警察大隊警務員游啟銘調任士林分局芝山岩派出所警務員兼所長

101、內湖分局西湖派出所警務員兼所長黃振綱調任刑事警察大隊警務員

102、萬華分局康定路派出所巡官兼所長李昭毅調任內湖分局西湖派出所巡官兼所長

103、北投分局刑事警務員熊一鋒調任萬華分局康定路派出所警務員兼所長