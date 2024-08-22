日本人氣AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）19歲就出道，憑藉甜美外型及傲人身材，深受大批網友喜愛，日前她現身台北國際成人展，也吸引許多粉絲到場搶看。想不到她近日加碼曬出絕美婚紗照，宣布9月將再來台舉辦見面會，不過有網友注意到，VVIP的票價竟將近2萬4千元，立刻掀起熱議。

河北彩伽近日陸續公布見面會的詳細資訊，其中門票將在24日開賣，並分成4種票價及互動方式；不過，有網友21日在PTT以「河北彩花見面會收費2萬四是斂財嗎」為題發文，表示最高級的VVIP要價2萬38000元，且僅限量18名，直言「河北彩花雖然美若天仙，但是見面會比韓團女團還貴，然後也不能親親抱抱」，好奇問道是否真的有人會買VVIP票，更狠酸：「大家直接去吉原飛田洗到脫皮就好，不要再慣壞這些女優了好嗎？」

河北彩伽9月在台北舉行粉絲見面會。（圖／臉書 女子力Joshiraku event）

貼文一出，立刻引來不少網友熱烈討論，「鐵粉覺得不貴就好了」、「我猜賣不完」、「等著看後續，看看隱形富豪有多少」、「演唱會有距離，見面會沒有距離」、「記得要帶伴手禮鳳梨酥」、「她奉獻的精神，遠勝韓團女團」、「不錯啊，理性來講AV女優是提供你最多感官享受的娛樂明星」、「天使萌上次最貴才兩萬」、「願意的自然會去買，嫌貴的又沒逼你買」。

25歲的河北彩伽出道以來人氣居高不下，是許多人心目中的暗黑女神，日前來台參加成人展時，就連百萬YouTuber 也搶著與她近距離接觸，兩人還親密「拍床戲」，她則不斷搓揉著Joeman的手，讓Joeman一度受不了。如今河北彩伽9月29日又將來台，勢必會吸引不少死忠粉絲前往一睹女神的風采。