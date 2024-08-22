俄羅斯美女安妮今（22）出席第13屆Eelin Star璀璨之星總決賽，她大方露出傲人上圍，雙峰性感藏不住！她近日推出第6首個人單曲〈最後的軟弱Last Weakness〉，MV挑戰在海邊熱舞、騎馬，邀請台巴混血男模好友戴凱文友情演出MV男主角，而戴凱文今也有出席盛會，2人一致認為拍攝默契很好，安妮的朋友還以為他們在一起。

安妮開心說，今日的這套戰袍是從美國寄過來的，「台灣只有我有」。被問有無做保護措施？安妮笑說：「我沒有保護措施，拍MV也是，所以拍攝的時候，我有跟凱文說，我沒穿內衣，摸我要小心，他就好緊張。」

成語蕎上下全開，大秀好身材。（陳俊吉攝）

安妮直言戴凱文的身材很好，不論是上還是下都很滿意。戴凱文自信說：「沒有人嫌棄！應該是滿意的。」至於2人是否有假戲真做、擦出愛火？安妮聽後則是嚷嚷這問題讓她害羞，最後表示：「那當然沒有。」

成語蕎今也是「上下全開」出席盛會，她開心表示，「這是公司大事，一定要把平常健身成果拿出來」而她日前被昔日閨蜜詩亞（糖果）爆出黑歷史，代表姐妹情已逝，針對此事，成語蕎再次解釋：「關於新聞部分，有些東西有些出入，大家都是這個圈的人，沒有必要回應，也不想去重傷人，希望大家都好好的。」她坦言最近忙於寫書，預計10月版，所以沒有多餘的時間搭理非事實的紛爭，並反駁內詩亞爆料她區域夜店的黑料，「我跟她其實沒有去過夜店，內容大部分都有出入，我也看到很吃驚」。