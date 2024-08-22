美軍宣佈林肯號航空母艦（CVN-72）打擊群已抵達中東地區。美國中央司令部（CENTCOM）週三（21）表示：「林肯號配備F-35C和F/A-18 Block III戰機，已進入美國中央司令部的責任區，以因應中東局勢升級。

美國中央司令部在社群媒體X平台上補充道：「作為第3航母打擊群（CSG 3）的旗艦，林肯號與第21驅逐艦中隊（DESRON 21）和第9艦載機聯隊（CVW 9）共同行動。」

本月初五角大廈宣布，美軍將在中東部署更多軍事資產，以因應可能來自伊朗對以色列的報復行動。美國防長奧斯汀（Llyod Austin）命令配備F-35C戰機的林肯號航空母艦打擊群儘快進入中央司令部責任區，以增強已有的羅斯福號航空母艦打擊群（CVN-71）的能力。此外，他還命令俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」飛彈潛艇（SSGN 729）進入中央司令部責任區。

此次部署發生在中東緊張局勢升級之際，7月31日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遭到暗殺，以及以色列在7月30日空襲貝魯特南部郊區暗殺了真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。哈瑪斯和伊朗指責以色列對哈尼雅的暗殺負責，而特拉維夫尚未確認或否認此事。

伊朗誓言將對以色列在伊朗境內殺害哈尼耶進行「嚴厲懲罰」。這一局勢升級正值以色列對加薩地帶的持續攻擊，這場攻擊自去年10月7日哈瑪斯襲擊並導致1139名以色列人死亡以來，已經造成超過40170名巴勒斯坦人喪生。