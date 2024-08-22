加捷生醫表示，「滋補強身甲魚全沛膠囊」萃取台灣在地全甲魚精華，包含甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，含優質蛋白質、胺基酸、膠原蛋白、Omega-3,6,9脂肪酸、多種礦物質和維生素、活性卵磷脂等豐富營養素。此外，由於成分不含任何化學添加物，該產品獲得歐盟A.A.無添加三星驗證與中華穀物研究所雙潔淨標章的肯定，為忙碌的現代人提供自然、無添加的營養補給。

另一方面，「精神旺盛牛樟芝菌絲體x薑黃精粹飲」使用全球首例通過美國食品藥物管理局認證的新膳食原料-Antromax®牛樟芝菌絲體，搭配美國專利薑黃粉、牛磺酸、刺五加、瓜拿那等成分，幫助快速補充能量、提振精神。

值得一提的是，「常健順暢益生菌粉包」成分來自加捷生醫與台灣南部知名醫學中心及國立大學聯合開發的三大台灣獨家專利益生菌，是嚴選自台灣在地蔬果醱酵液中57種益生菌中篩選出的優勢益生菌株，並使用獨特專利包埋技術，具有幫助消化、留住好菌、調整體質之效益。此外，「常健順暢益生菌粉包」無色素、無香料，更不含甜味劑，拒絕不必要的添加物，亦獲得歐盟A.A無添加三星驗證之肯定。

加捷生醫從事甲魚相關保健食品之製造及銷售近30年，是台灣最具規模的甲魚營養保健食品在地領導品牌。近年來，加捷生醫持續投入研發打造出更多適合台灣人體質的保健食品，本次大賽加捷生醫能在來自世界各地13個國家共129件優秀作品中脫穎而出，獲得評審團3面金牌的肯定，也為加捷生醫產品卓越品質錦上添花。