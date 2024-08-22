在數位浪潮的推動下，痞客邦於疫情後強勢回歸，分別於台北與高雄兩地盛大舉行自媒體會員大會，吸引眾多自媒體創作者熱情參與。這場活動不僅匯聚了超過百位創作者，更揭開了痞客邦推動全新平台策略與市場定位的序幕。

本次大會的核心主題聚焦於痞客邦在自媒體領域的創新突破，從多元平台策略的聯合運作到全民大試用時代的第一手口碑報導，痞客邦為創作者打造了一個豐富實在的經驗交流與創意碰撞的舞台。

痞客邦執行長曾孟卓表示：「痞客邦作為台灣本地最具規模的創作平台，已在這個領域深耕21年，現在正式邁向第三個10年。我們的使命是推動新平台工具的發展，協助優秀創作人及其多元作品(包括影音及圖文部落格)在網絡上迅速傳播，分享有意思！並且藉由主題式的媒體創作內容共同編織出屬於台灣人的互動生活百科。」

痞客邦執行長曾孟卓表示作為台灣最具影響力的多元創作平台，痞客邦全力支持素人創作。（圖/痞客邦提供）

曾孟卓強調，痞客邦將在自媒體內容創作、全民大試用、多元化經營模式及社群互動方面，持續推動創新突破。作為台灣最具影響力的多元創作平台，痞客邦全力支持素人創作，並隨著數位化的加速進程，將為創作者提供更多豐富的工具和資源，幫助他們在激烈的市場中脫穎而出，打造個人品牌。

大會中，痞客邦特別邀請了優秀的合作夥伴，包括『永恆跳動』、『天海旅行社』及台東『成功人士』，為創作者們提供更多元的發展資源。永恆跳動為創作者們開拓國際市場，增加銷售及影音變現的可能性；天海旅行社則帶來獨家日本行程分享，成為創作者在國外旅遊內容的重要來源；台東成功人士讓創作者可以深入體驗台東的自然風光與在地文化，打造獨特的創作故事。

痞客邦宣布未來將與更多實力企業聯名推出創意活動，讓創作人可透過各類型的表現舞台展現自己的實力。本次活動共派出超過二十項不同的優質商品及購物優惠，讓會員們滿載而歸，快速開箱體驗並分享心得。痞客邦也在此再三感謝各企業廠商的熱烈支持，使活動得以圓滿結束。

痞客邦自媒體會員大會，接下來將前進台中舉辦，歡迎有興趣的創作者們，敬請密切關注痞客邦站方消息。