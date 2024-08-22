「貓女」柔伊克拉維茲首部執導作品《求救眨眨眼》找來查寧塔圖、娜歐蜜艾基主演，日前主創團隊也盛大出席倫敦舉行首映會。片中快速緊張的氣氛，讓觀眾全程都緊張不已，獲得爛番茄81％高分。不少影評表示故事「極度扭曲」，刺激到完全不想眨眼。

《求救眨眨眼》故事主角是由娜歐蜜艾基飾演的「菲達」，是一位挑戰受害者敘事型態的複雜女主角，她的演出非常引人入勝。一開始她只是想要過上更好的生活，於是在億萬科技新貴「史萊特金」（查寧塔圖飾）主辦的晚宴上假裝是貴賓，並成功吸引史萊特的注意，受邀至島上狂歡。但隨著時間的流逝，夢幻的島嶼派對逐漸變成失控的驚恐虐殺。

娜歐蜜艾基飾演的「菲達」，是一位挑戰受害者敘事型態的複雜女主角。（華納兄弟提供）

提起菲達，導演柔伊克拉維茲表示：「她想要受到尊重，她不想被忽視，那她會做什麼來實現這一點呢？這是我們都可以感同身受的事情。想要被接受、被關注、不被忽視、想要有人伺候為你倒香檳，而不是成為那個倒香檳的人，這並沒有錯。這造就了一個堅強的角色，她知道自己想要什麼，並且願意為了得到一切而付出很多努力，而正是這種渴望推動了故事的發展。」

菲達最終變成了一個心狠手辣的人，娜歐蜜艾基也相信菲達是電影中的一種新角色，她是一個非常有趣又不完美的角色，而她的慾望迫使觀眾以不同於平常的方式同情她，她說：「菲達會讓觀眾真正感受到作為一個脆弱的人的基本感受，不是因為他們的地位，而是因為他們想要的生活而脆弱。當我看這部電影時，我想這部電影適合所有那些說『她不應該穿那條裙子』的人。」

導演柔伊克拉維茲也希望藉著《求救眨眨眼》中的明亮美景，能給人一種「幾乎具有攻擊性」的感覺。她說：「當一切越亮，內裡就越糟糕。我真的很想創作一部讓人感覺明亮而美麗的心理驚悚片。」電影今（22日）在台正式上映。