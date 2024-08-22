花蓮縣富里鄉六十石山金針花受乾旱影響，花況不如預期，大部分僅開3成，富里鄉農會預估，金針花全盛開要等到10月中。另，農田水利署解決當地缺乏固定水源問題，投入7400萬元增建蓄水池，預計明年初完工。

花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山是少見的高山金針花景點，每年約8月底至10月初是花況最好的時候，兩地也會辦理花季活動吸引民眾上山賞花。

怎料受極端氣候影響，富里鄉3、4月面臨乾旱、缺水，以致六十石山花況不如預期，不僅花開的不多，金針高度更不到往年一半；赤科山花況正常。

富里鄉農會總幹事張素華表示，今年金針花開比較慢，大部分只開3成，部分有達到6成，依目前花況，可能要等到10月中才會全開。因應極端天氣，金針花農之前與花蓮農改場合作，在今年試種新品種「花蓮7號-豐美」，若耐病性佳、耐旱抗熱好，將考慮改種新品種，不過還要再觀察3年，才能知道是否適應山上氣候。

六十石山缺乏固定水源，當地農戶只能依靠屋頂集水，水利署為此投入約7400萬元經費，將設置集水箱與聚水池收集雨水，再配管到農戶田間供農友使用。

農業部農田水利署花蓮管理處長張麒瑋說，目前正在進行第一期工程，將興建3座蓄水池，總容量達1250公噸，預計明年初完工後，可改善六十石山缺水問題。