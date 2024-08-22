國民黨立委陳玉珍偕同金門縣多位議員，以及台、金兩地的旅遊觀光業者一同前往北京訪問，22日拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達對盡速恢復兩岸觀光的期待。陸委會副主委梁文傑22日表示，政府再三表示，歡迎更多陸客到金馬旅遊，若陳委員此行有任何進展，能夠讓陸客到金門的話，我們都非常樂見。

近期兩岸爭議多由在野陣營或第三方居中協調解決。對此，梁文傑22日在陸委會例行記者會上表示，兩岸交往30幾年來，不管大大小小的協商或談判，中間都有很多熱心人士幫助，「若這能夠讓事情有較好解決的話，我們也都樂見」。

陳玉珍離台前受訪稱，將向陸方提議讓陸生到金門就學，以及倡議建構金廈海域農漁貨交易平台，並讓金門的金融機構赴廈門設點。

對此，梁文傑認為，關於農漁獲交易平台的設立，這必須要符合相關法規，但只要對離島的經濟、民生發展有利，陸委會樂見。至於金融機構赴廈門設點，則要依照主管機關金管會的相關辦法和程序處理。

談及陸生來金就學，梁文傑表示，陸委會從頭到尾歡迎陸生到台灣就學，「當然不限於金門」，如果陸生願意且能到金門就學，「我們也是樂見的」。

疫後首批陸客團8月初到馬祖展開3天2夜觀光行程，目前是否還有陸客團申請來馬？對此，梁文傑表示，目前為止，尚未收到第二團的申請。

此外，大陸17日至18日舉行台灣海峽海上巡航執法行動，陸媒宣稱，陸方管控能力到達了台灣海峽中部以東2海里的範圍內，巡航覆蓋面積比往年範圍更廣。本報記者提問，針對大陸近期在金門附近海域及台海執行所謂「常態化」執法巡查，陸委會評論？

對此，梁文傑表示，政府依照《中華民國憲法》、《兩岸條例》及相關規定，處理兩岸事務的立場不會改變，主管機關海巡署對於周邊海域的目標等均持續掌控，強調會監控中共公務船在海上的動態，並部署相關勤務。「目前看來，海巡署有做到堅定執法，捍衛海洋權益，及保障漁民作業安全的職責」。