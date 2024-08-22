賴清德總統親自主持「健康台灣推動委員會」，首場會議聚焦兩報告案，由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署石崇良部長報告「健保永續-改革及優化」；其中健保改革及優化報告將從目前健保財務面臨挑戰出發，著重討論優化健保財務、強化慢病照顧、普及醫療服務、改革藥品政策4大面向。

石崇良提到，人口高齡化少子女化衝擊健保收入，政府將持續健保財務協助，籌措多元財源，包括政府負擔健保經費不得少於36％、政府已負擔健保費的計算範圍，以健保法規範者為限；持續健保支出合理化，政策項目回歸公務預算。

另外，簡報中提到，精進總額制度資源合理配置的部分，包括研議彈性總額，穩定醫療服務點值，石崇良也說，針對外界關心的總額制度，政府也計畫檢討精進，重點在於資源合理配置，包括研議彈性總額、穩定醫療服務點值，檢討分區總額治理制度，以及檢討醫療支付標準、適度反應醫事人員投入等三方案。

他並指出，國人110年平均有3.46件商業保單，如何讓商業保險跟健保能夠互補，讓民眾的醫療保障都夠更到位，今年也正在進行討論，委託國衛院辦理健保與商業保險協同可行性的論壇，年底會有一個結論，政府會根據這個結論來研究合作。

針對強化慢病照顧的部分，石崇良提到，將會擴大家醫服務涵蓋三高防治888政策目標，現階段約534萬名三高患者，其中301萬人、56％已接受家醫計畫、代謝症候群防治計畫及P4P-DM／ CKD／ DKD等相關照護，政策目標是達到80％三高、心腦血管疾病、CKD病人加入共照網；80％共照網病人，接受生活習慣諮商；80％共照網病人，達到三高控制；針對改革藥品政策的部分，石崇良指出，涉及國內製造藥品，將給予優惠核價及藥價調整。