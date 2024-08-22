才剛滿50歲的藝人賈永婕，自從成為防疫女神後，不僅副總統、立委等職務邀約都找上門，也受邀參加520總統就職典禮。22日被爆將接任台北101董事長，她本人受訪時親自證實，表示從接到邀約到答應只花了3天考慮，「50歲這一年，剛搬家，又接下新工作，有很多全新的開始！」

賈永婕表示，接到邀約後，確實有評估了一下，也跟家人商量過，「老公王兆杰是支持的，我覺得他好像比我對自己還有信心，每天都叫我賈董，煩死了，想虧我時叫賈董，認真時也叫賈董！」至於3個小孩反應？「我沒認真問過他們感覺，他們應該也很開心，女兒就說那以後我國外的朋友來台灣，一定第一個帶他們來逛台北101！」

賈永婕熱心公益事業。（圖／中時資料照）

畢竟接下一個重要的職務，心情有什麼需要調適？她說畢竟現在還沒正式走馬上任，很多細節還沒到這麼確定，但心情是準備好的，已經做好準備要迎接這個全新的挑戰。

賈永婕經紀人孫嘉騏表示，本來明天才會正式公布這消息，希望明天再說，沒想到提前被曝光，不僅她老公王兆杰及3個小孩都支持，她身邊好友也都很支持。

孫嘉騏表示，賈永婕本來就是一個喜歡嘗試新工作、新事物的人，50歲了，也是一個新的開始，尤其在成為防疫女神之後，就陸續有很多工作包括副總統、立委等邀約找上她，「其實這工作滿適合她，在各領域方面都不會離她很遠，她知道時問我們的建議，我們也覺得適合！」不過她笑說自己第一時間有問賈永婕：「那妳以後都要8點上班？爬得起來嗎？」她回：「我本來就都很早起！」還提醒她：「那你以後不能到處玩了喔！」她自己想清楚了所以願意接觸。