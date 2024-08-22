39歲「美胸皇后」劉伊心2017年與大24歲的老虎牙子董事長林志隆結婚，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。經常在網上分享幸福家庭生活的她，竟在節目中自爆，過去曾因1事和老公吵架，氣到要寫離婚協議書，過程曝光。

劉伊心上節目《小姐不熙娣》聊到老公的工作相當忙碌，抱怨多年來已經生到第三胎，老公卻都不主動找自己約會。坦言當時還一度吵到去律師樓寫離婚協議書，不過夫妻倆談過之後，雙方也達成共識每週至少約會一次：「一個禮拜我只要求你一天約會應該不過分吧」。

劉伊心曝光和老公吵架原因，表示覺得自己很孤單。（圖／翻攝自YT頻道 小姐不熙娣）

雙方決定選在每週五執行約會，經過一個月後，老公找她商量，提出處理完公事之後馬上約會的做法，似乎也有些不浪漫：「寶貝，我是雙子座，我覺得每個禮拜五這樣子好像很就是公事，很有壓力，這樣就不浪漫了，所以我們還是保持彈性」。

後來劉伊心說老公也常常忘記約，彼此工作都太忙，時間對不上。主持人小S也好奇一週約會一次是否太頻繁？更好奇約會內容要做什麼事？對此，劉伊心表示自己希望可以吃個飯或「深層聊天」，強調不能敷衍。

不過現場來賓也好奇，夫妻住在一起如何有這麼多話題可以聊？劉伊心則解釋，因為平常老公回家很少聊一些家庭相關的事情或將注意力放在自己身上關心，所以會讓她感到很孤單：「你都沒有跟我講話，你跟小朋友講幾句話，那我呢？劉伊心這三個字在哪裡？在你心中哪裡，我很lonely(孤單)」。