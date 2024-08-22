明安總經理周益男22日在法說中表示，由於高球運動族群擴大，美國高爾夫球用品市場，2023年底的消費金額，比2019年成長大約40％到50％，今年可望再比去年微幅成長，因此，今年全年大幅成長的機率雖然不高，但也不會有衰退情形。

他說，美國市場的大餅已經變大，希望目前世界排名第一的TaylorMade代言人TaiScottie Scheffle，在贏得奧運高球比賽金牌之後，可以再增加高球運動熱度，有助球具代工營收。

周益男指出，除了高球運動族群擴大，下游客戶庫存去化已經差不多了，加上美國經濟動能穩定等因素助陣，明安今年下半年表現，可望優於去年下半年，第三季的傳統淡季「不會淡」，第四季回到傳統旺季之後，有機會跟去年第四季差不多。

針對法人關心的越南廠與大陸廠的出貨比重，周益男表示，就今年上半年的營業額來看，大陸廠因為高附加價值產品居多，因此占比約55％，越南廠則是占比45％，不過，隨著子公司明揚在越南廠的高爾夫小白球，在今年第四季加入量產之後，越南廠與大陸廠的占比，有機會黃金交叉。

他說，明安的越南第三廠，第一期作為明揚高爾夫小白球生產之外，第二期則是明安複材廠，目前施工中，預計明年中旬開始量產出貨。

明安今年上半年合併營收69.24億元，比去年同期的80.92億元，年減14.43％，每股稅後純益5.34元，則比去年同期的3元，年增78％，累計今年前7月營收79.37億元，年減11.15％。