潘若迪上月爆出與小15歲的嫩妻邱琦琦（KIKI）離婚，他與經紀人都在第一時間否認。潘若迪今（22日）在《醫學大聯盟》錄影，再次否認傳聞，甚至納悶反問：「很無聊！你們到底多希望我們離婚？一天到晚視訊，今天早上還在視訊。」一旁的好友馬力歐也強調，常多次看到夫妻倆視訊。

潘若迪與邱琦琦結婚13年，育有11歲女兒潘朵拉，夫妻倆不時在談話節目分享相處日常。未料之前卻因身邊人的一句「潘若迪前妻」，竟延伸出2人已離婚的消息。潘若迪本人當時透過經紀公司回應：「不可能，道聽塗說。」經紀人林志遠也強調才跟潘若迪全家人一起出遊，「真的是沒有的事，有就有，沒有就沒有，別浪費社會資源，這個年代，這種事能瞞的住嗎？」

潘若迪今說，幾乎每次視訊時，好友馬力歐都有目睹，「他都會看到我跟我老婆小孩相處的狀況」，馬力歐證也說：「視訊中老婆小孩都在，所以是沒有的事情。」