有駕駛於長庚醫院立體停車場遇到逆向車，因不讓過引起2派網友議論紛紛。（圖／翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

日前有駕駛開車於林口長庚醫院立體停車場要來離開時，遇到1輛從斜坡逆向而上的車輛，兩車僵持約10秒鐘之後，逆向車看著駕駛無動靜，便默默地從斜坡倒退往下，退回下面一層後，兩車才順利解除尷尬的狀況，而駕駛也往停車場出口處離開；然而，這樣的舉動，也引起2派網友們爭論。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前PO出網友投稿影片，有駕駛於林口長庚醫院立體停車場遇到1輛轎車從斜坡逆向而上，兩車僵持了10秒鐘之後，逆向車便一路往後退，過程中，該駕駛也維持一個車身距離的從斜坡往下開，直到逆向車退到下面一層右轉後離開，而駕駛也順利的往出口處離開停車場；該粉專貼文也寫著「欸抖⋯我走錯了？不對喔，給我八庫(倒退)！」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「讓一下是會要你的命是嗎？」、「這個我會讓他過，畢竟誰沒走神犯過錯的時候。希望下次拍攝者犯錯時，對方也能這麼咄咄逼人」、「雖然他錯，讓一下，你又還沒下去 他就差一步就上來了」、「雖然拍攝者沒錯，但我遇到還是會讓，因為看著對方倒車下坡就覺得危險有點可怕」、「安全顧慮，我會開窗招手示意，讓他先上來」、「這個我會讓一下，因為這裡倒車比較危險」、「怎麼不讓一下就好，應該不是故意的」。

另外，有網友認為「停車場真的很常遇到逆向搶車位的人」、「為什麼要讓，地板標示不夠清楚嗎？自己走錯就乖乖倒車，還硬要開到底遇到有車才倒車，出事又要該該叫」、「長庚醫院停車場，很多都逆向，找車位」、「台灣一堆停車場都沒在看箭頭和禁止的標示」、「一堆人開車眼睛都長在頭頂上，地上指標方向都看不懂」。