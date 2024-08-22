以色列與哈瑪斯的停火談判仍然困難重重，在開羅舉行的調解會議，出現了以色列和哈瑪斯難以彌合的矛盾，即使美國國務卿布林肯(Antony Blinken)出面也不易解決。

美聯社報導，白宮表示，拜登總統(Joe Biden)週三與以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)通過電話，強調達成停火和釋放人質協議的緊迫性。納坦亞胡也表示一定程度的妥協，但是哈瑪斯仍然不願同意釋放人質。

一位直接了解談判情況的埃及官員表示，過渡性提案要求執行協議的第一階段是「哈瑪斯釋放平民人質，以換取至少6星期的以色列停火」，但是哈瑪斯要求的是「以色列必須永久停火，以軍也必須徹出加薩」，以色列可以同意拉長停火時間，也可以縮小在費城走廊(Philadelphi corridor)的部隊規模，但是不同意永久停火與完全撤出加薩。

「這對我們來說是不可接受的，當然對哈瑪斯來說也是如此，」這位埃及官員說。

另一位了解談判最新進展的埃及官員表示，由於以色列拒絕承諾在協議第二階段完全撤出加薩，因此取得突破的機會很少。這位官員表示，以色列還堅持將部隊留在費城走廊，並完全控制內札里姆走廊(Netzarim corridor)。

他還表示，埃及告訴美國和以色列，如果以色列軍隊不從巴勒斯坦一側和費城走廊完全撤出，埃及就不會重新開放進入加薩的拉法過境點。以色列國防部長表示，超過 150 條此類隧道已被摧毀。

兩位埃及官員均不願透露姓名，討論談判事宜。調解員定於週四和週五在開羅舉行會議，就該提案進行更多討論，然後將其正式提交給哈馬斯。

哈馬斯政治官員納伊姆(Bassem Naim)週二表示，過渡提案傾向以色列，因為採納了納坦亞胡的幾項新要求，包括以色列軍隊留在拉法、費城和內扎里姆，並搜尋返回加薩北部的流離失所的巴勒斯坦人。

以色列表示，搜查對於尋找武裝分子是必要的。

納伊姆表示，該提案還包括對在加薩扣押的人質與在以色列被監禁的巴勒斯坦人交換的未具體說明的修改，並且不保證在協議從第一階段過渡到第二階段的談判期間維持停火。

在先前版本的停火計畫中，第二階段將包括永久停火、以色列軍隊從加薩全面撤軍以及釋放剩餘的男性人質，包括平民和士兵。

布林肯在訪問埃及後，與同為調解人的卡達表示，過渡提案「在以色列軍隊從加薩撤軍的時間表和地點上非常明確」，但目前還沒有任何細節出現。

布林肯補充說，由於以色列接受了該提議，焦點轉向盡一切可能「讓哈瑪斯加入」。埃及國營的《金字塔報》報道稱，布林肯收到「埃及的明確要求，要求美國努力達成一項框架完善的協議，並有明確的最後期限和明確的目標，以鼓勵哈瑪斯簽署。」

但以色列許多人對內塔尼亞胡達成協議的承諾心存懷疑和厭倦。一位新聞評論員艾納爾(Nadav Eyal)報紙上道道：「只要整個談判小組都認為是納坦亞胡破壞協議，我們就沒有任何信心。」

顯然許多以色列人認為，協議未成的主要責任人是納坦亞胡，幾乎每星期都有大量的抗議者在特拉維夫街頭，以抗爭的形式呼籲納坦亞胡完成協商，以換回受困的人質。