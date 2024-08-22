楊姓男子去年底，在苗栗縣某露營區擔任婚禮DJ，晚間竟在露營區帳棚內闖入2名女子的帳篷，對他們進行猥褻行為，法院審理後依侵入住宅強制猥褻罪2罪，分別判處有期徒刑1年6個月、1年8個月；應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應完成8場次之法治教育課程。可上訴。

判決指出，楊姓男子於2023年11月25日晚間在苗栗縣某露營區擔任婚禮DJ，活動結束後，入住了該露營區的帳篷。2023年11月26日凌晨1至2時，楊男未經A女與B女的同意，侵入她們的帳篷，趁A女熟睡時，以手摟住她的腰部，並觸摸她的背部及臀部。當A女驚醒並推開楊男後，他不僅未停止，還進一步觸碰A女的腳部及臀部。

楊男另趁B女熟睡時，以手環抱她，並觸摸她的胸部及拉扯她的內褲。當B女驚醒後，楊男仍然強拉內褲並伸手觸摸B女的下體。

法院指出，楊男在犯罪坦承犯行，事後已與受害人達成和解並支付全額賠償，考量到其罪行情節相對較輕，法院決定減輕刑罰。

法院審酌，被告與Ａ女、Ｂ女素昧平生，僅因他人婚禮活動而齊聚一處，彼此間互動本應謹守份際，竟未經同意逕自侵入Ａ女、Ｂ女留宿之帳篷，且恣意對Ａ女、Ｂ女為強制猥褻行為，不僅嚴重侵害Ａ女、Ｂ女之居住和平及性自主決定權，亦對Ａ女、Ｂ女之身心造成相當程度之負面影響，所為顯屬非是，惟念及被告事後已與Ａ女、Ｂ女達成和解並給付全數賠償金，依侵入住宅強制猥褻罪。分別判處有期徒刑1年6個月、1年8個月；應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應完成8場次之法治教育課程。可上訴。